Яковлева Анна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.2011
Сын: Яковлев Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.03.2014
Дочь: Яковлева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.06.2019
Сын: Яковлев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Алексеевич