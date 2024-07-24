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Яковлева Анна Юрьевна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

13.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.2011

Сын: Яковлев Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.03.2014

Дочь: Яковлева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.06.2019

Сын: Яковлев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Алексеевич

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