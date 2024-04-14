Трофимов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова (Позднякова) Татьяна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Татьяна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Трофимов Виктор

Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Татьяна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Трофимов Вячеслав

Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Татьяна

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