Трофимов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Татьяна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Трофимов Виктор
Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Татьяна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Трофимов Вячеслав
Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Татьяна