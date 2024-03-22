Тарасов Иван больший Филимонович
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Бракосочетание
15.01.1822 ст.
Борисово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Ивановна
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
24.04.1826 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Ивановна
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
1838 ст.
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)