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Тарасов Иван больший Филимонович

Место рождения

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Тарасов Филимон Андреевич

Мать: Тарасова Дарья Борисовна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
15.01.1822 ст.

Жена: Тарасова Авдотья Ивановна

Борисово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Тарасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Ивановна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
24.04.1826 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Авдотья Ивановна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
1838 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
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