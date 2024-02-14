Каримова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каримова) Махит
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садыйкова) Газизжамал
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садыйкова) Махисарвар
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыйков Наби
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каримова) Махинур
Отец ребёнка: Каримов Садыйк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каримов Садыйк
Смерть
Неизвестно