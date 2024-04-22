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Окуловская Гали Игнатьева

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

04.08.1917

Дата смерти

29.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1917

Отец: Окуловский Игнатий Петров

Мать: Окуловская Александра Романова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Ожогино, Иннокентиевская церковь приписная к Покровской церкви с.Камышевского 1917 Лл. 69 об. – 70 Р13. 04 (06) августа. Гали (жен.) Шатровской волости с.Ожогинского кр. Игнатий Петров Окуловский и з... Показать все
Смерть
29.08.1917
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Ожогино, Иннокентиевская церковь приписная к Покровской церкви с.Камышевского, 1917 Лл. 95 об. – 96 У22. 29 (30) августа С.Ожогинского кр. Игнатия Петрова Окуловского дочь Гали, 4 недели, от слабости.... Показать все
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