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Макеев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

04.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: не указан

Мать: Янулайтис Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
09.09.1956

Дочь: Медяникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.06.1963

Дочь: Новикова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

Пос. Шаврино, Демьяновский район, Кустанайская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Александра Тимофеевна

Смерть
04.01.2000
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