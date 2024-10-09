Бочкарев Егор (Георгий) Александрович
Место рождения
Дата рождения08.?.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
08.?.1852
Восприемники: казак Иоанн Иоаннов Бочкарев и сестра его девица Пелагия Иларионова. В ИВ за 1862 год - 16 лет и как Григорий (скорей всего ошибка, так как брак родителей в 1851 году).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарев Дионисий Егорович Георгиевич
Мать ребёнка: Бочкарева (Чумакова) Феврония Петровна
Бракосочетание
05.11.1872 ст.
Казак Быркинского села Егор Александрович Бочькарев, 21 год и дочь казака Калгуканской деревни Петра Чумакова девица Феврония, 22 года, оба православные, первым браком. Поручители по жениху - казаки: ... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.
Дочь: Бочкарева Фекла Егоровна Георгиевна
Мать ребёнка: Бочкарева (Чумакова) Феврония Петровна
Запись № 49 от 30.09.1874 года. Родители: казак Быркинского села Егор Александрович Бочькарев и его зж Феврония Петровна, оба православные. Восприемники: казак Григорий Тимофеевич Вагин и девица Клеоп... Показать все
Восприемник
16.05.1889 ст.
У Константина, сына Николая Мартыновича Бочкарева. ГАЗК ф. 282, оп. 3, д. 1137, л. 125
Смерть
Неизвестно