(Осецкая) Мария Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осецкая) Мария Брониславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1915

Отец: Осецкий Бронислав Иосифов

Мать: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
15.02.1938

Дочь: (Омельченко Кашникова) Эмилия Андреевна

Отец ребёнка: Омельченко Андрей

Рождение ребёнка
07.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечитайло Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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