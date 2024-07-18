(Осецкая) Мария Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1915
Рождение ребёнка
15.02.1938
Дочь: (Омельченко Кашникова) Эмилия Андреевна
Отец ребёнка: Омельченко Андрей
Рождение ребёнка
07.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечитайло Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно