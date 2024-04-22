Гладей Валериан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладей Валериан Николаевич

Гладей Валериан Николаевич

avatar

Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.02.1919

Сын: Гладей Георгий Валерианович

Мать ребёнка: Гладей Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гладей Андрей Валерианович

Мать ребёнка: Гладей Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гладей Галина Валериановна

Мать ребёнка: Гладей Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close