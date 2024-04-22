Гладей Валериан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
13.02.1919
Сын: Гладей Георгий Валерианович
Мать ребёнка: Гладей Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гладей Андрей Валерианович
Мать ребёнка: Гладей Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гладей Галина Валериановна
Мать ребёнка: Гладей Валентина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно