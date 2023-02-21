Зубрилина Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубрилин Степан
Мать: Плужникова Анна
Рождение ребёнка
14.05.1960
Сын: Максименко Олег
Отец ребёнка: Максименко Юрий
Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максименко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максименко Дмитрий
Отец ребёнка: Максименко Юрий