Зубрилина Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрилина Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубрилин Степан

Мать: Плужникова Анна

Рождение ребёнка
14.05.1960

Сын: Максименко Олег

Отец ребёнка: Максименко Юрий

Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максименко Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максименко Дмитрий

Отец ребёнка: Максименко Юрий

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