Карпинский Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая (Карпинская) Елизавета
Мать ребёнка: Карпинская Изабела
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Богданович (Карпинская) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Карпинская Изабела
Смерть
Неизвестно