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Карпинский Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая (Карпинская) Елизавета

Мать ребёнка: Карпинская Изабела

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Богданович (Карпинская) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Карпинская Изабела

Смерть
Неизвестно

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