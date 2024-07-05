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(Казакова) Мария Александровна

Место рождения

Чернокоровниково, Угловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922

Отец: Казаков Александр Сергеевич

Мать: Казакова (Левшенко) Анна Андреевна

Чернокоровниково, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения из записей в похозяйственных книгах
Рождение ребёнка
31.10.1949

Сын: Казаков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Чернокоровниково, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Заринск, город Заринск, Алтайский край
После смерти матери Анны Андреевны в 1978 году сын Иван забрал Марию Александровну к себе в Заринск

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