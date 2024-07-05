(Казакова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения15.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922
Дата рождения из записей в похозяйственных книгах
Рождение ребёнка
31.10.1949
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Заринск, город Заринск, Алтайский край
После смерти матери Анны Андреевны в 1978 году сын Иван забрал Марию Александровну к себе в Заринск