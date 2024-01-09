Перов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Василий Андреевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перов Андрей Вячеславович

Мать: Зульфия

Москва
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