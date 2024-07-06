Кравченко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Василий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Кравченко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кравченко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1947
Сын: Кравченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кравченко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.1954
Дочь: Кравченко Ада Ивановна
Мать ребёнка: Кравченко Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно