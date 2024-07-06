Кравченко Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Василий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Кравченко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кравченко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1947

Сын: Кравченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.1954

Дочь: Кравченко Ада Ивановна

Мать ребёнка: Кравченко Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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