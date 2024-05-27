Стафеева (Чамовских) Зиновия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стафеев Андрей Силин
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Стафеева) Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Стафеева) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Стафеева) Дарья Андреева
Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Стафеева) Василиса Андреева
Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин
Смерть
Неизвестно