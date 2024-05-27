Стафеева (Чамовских) Зиновия Федорова 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеева (Чамовских) Зиновия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Андрей Силин

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Стафеева) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Стафеева) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Стафеева) Дарья Андреева

Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Стафеева) Василиса Андреева

Отец ребёнка: Стафеев Андрей Силин

Смерть
Неизвестно

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