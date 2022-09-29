Жарков Валентин Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1936
Дата смертиОколо 1994
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.02.1970
Сын: Жарков Вадим Валентинович
Мать ребёнка: Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна
Смерть
Около 1994
Бардино, Юхновский муниципальный район, Калужская область