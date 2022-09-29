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Жарков Валентин Тимофеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1936

Дата смерти

Около 1994

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1936

Отец: Жарков Тимофей Ильич

Мать: Жаркова (Белова) Надежда Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1970

Сын: Жарков Вадим Валентинович

Мать ребёнка: Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1994
Бардино, Юхновский муниципальный район, Калужская область

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