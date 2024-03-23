Авдеев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1943
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Авдеев Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2018