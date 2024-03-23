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Авдеев Николай Васильевич

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Место рождения

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1943

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Авдеев Василий Васильевич

Мать: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
2018
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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