Ходесъ Давид Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1894
Мать ребёнка: Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1896
Сын: Ходесь Элиазарь Давидович
Мать ребёнка: Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна