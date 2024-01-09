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Ходесъ Давид Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна

Рождение ребёнка
15.02.1894

Сын: Ходесъ Абрам Абрамович

Мать ребёнка: Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Ходесь Элиазарь Давидович

Мать ребёнка: Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна

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