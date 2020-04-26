Михайлова (Пуганцова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Пуганцова) Серафима

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.10.1934

Дата смерти

26.04.2020

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934

Отец: Пуганцов Константин

Мать: Пуганцова (Наумова) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.04.2020
Рак

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