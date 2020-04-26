Михайлова (Пуганцова) Серафима
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.10.1934
Дата смерти26.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934
Отец: Пуганцов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
09.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
26.04.2020
Рак