Карасев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1994
Дочь: Фролова (Карасева) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Карасева (Ларионова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
23.12.2001
Мать ребёнка: Карасева (Ларионова) Ирина Петровна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область