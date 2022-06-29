Карасев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева (Ларионова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
15.10.1994

Дочь: Фролова (Карасева) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Карасева (Ларионова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
23.12.2001

Сын: Карасев Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Карасева (Ларионова) Ирина Петровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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