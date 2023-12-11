Семёнов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Василий

Место рождения

Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Николаева Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Наталья

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Богородицкая Александра

Мать ребёнка: Наталья

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
После 1889

Дочь: Червякова Антонина

Мать ребёнка: Наталья

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 1900
Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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