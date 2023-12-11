Семёнов Василий
Место рожденияСимбирская губерния
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Николаева Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Богородицкая Александра
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
После 1889
Дочь: Червякова Антонина
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
Около 1900