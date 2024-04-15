Иванова (Бидненко) Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Иванова Пелагея Федосьевна
Отец ребёнка: Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно