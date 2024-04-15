Иванова (Бидненко) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Бидненко) Пелагея Гавриловна

Иванова (Бидненко) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Иванова Анастасия Федосьевна

Отец ребёнка: Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Иванов Николай Федосьевич

Отец ребёнка: Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Иванова Пелагея Федосьевна

Отец ребёнка: Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close