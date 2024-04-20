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Труненкова Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1769 и 1773

Дата смерти

Между 1819 и 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1764 и 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труненков Федор Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Труненков Назар Федорович

Отец ребёнка: Труненков Федор Ефимович

Рождение ребёнка
03.02.1811

Дочь: (Труненкова) Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Труненков Федор Ефимович

Смерть
Между 1819 и 1822

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