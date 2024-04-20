Труненкова Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1769 и 1773
Дата смертиМежду 1819 и 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Труненков Назар Федорович
Отец ребёнка: Труненков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
03.02.1811
Дочь: (Труненкова) Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Труненков Федор Ефимович
Смерть
Между 1819 и 1822