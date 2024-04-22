Казакова (Казакова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Казакова) Прасковья

Место рождения

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область

Дата рождения

?.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1900

Отец: Казаков Егор Иванович

Мать: Казакова Елена Ивановна

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Виталий

Отец ребёнка: Косолапов Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское кладбище
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