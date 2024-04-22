Казакова (Казакова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения?.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1900
Отец: Казаков Егор Иванович
Мать: Казакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Виталий
Отец ребёнка: Косолапов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское кладбище