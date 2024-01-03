Мария Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Макарова

Мария Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистрат Федоров

Рождение ребёнка
1722

Сын: Дмитрий Евстратов

Отец ребёнка: Елистрат Федоров

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анна Евстратова

Отец ребёнка: Елистрат Федоров

Смерть
Неизвестно

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