Мария Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елистрат Федоров
Рождение ребёнка
1722
Сын: Дмитрий Евстратов
Отец ребёнка: Елистрат Федоров
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анна Евстратова
Отец ребёнка: Елистрат Федоров
Смерть
Неизвестно