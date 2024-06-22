Пешков Виктор Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Виктор Валентинович

Место рождения

Заречный, Заречный, Свердловская область

Дата рождения

09.11.1959

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1959

Отец: Пешков Валентин Андреевич

Мать: Пешкова Мария

Заречный, Заречный, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Ольга

Рождение ребёнка
20.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Ольга

Северка, город Екатеринбург, Свердловская область
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Рождение ребёнка
04.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Ольга

Северка, город Екатеринбург, Свердловская область

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