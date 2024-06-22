Пешков Виктор Валентинович
Место рождения
Дата рождения09.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1959
Отец: Пешков Валентин Андреевич
Мать: Пешкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Ольга
Рождение ребёнка
20.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Ольга
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Рождение ребёнка
04.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Ольга