Поливина Ксенья Кировна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливина Ксенья Кировна?

Поливина Ксенья Кировна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кир?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Отец ребёнка: Поливин Анисий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливин Степан

Отец ребёнка: Поливин Анисий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливин Анисий

Рождение ребёнка
1911

Сын: Поливин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Поливин Анисий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Поливин Василий Анисимович

Отец ребёнка: Поливин Анисий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.