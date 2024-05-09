Поливина Ксенья Кировна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кир?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь
Отец ребёнка: Поливин Анисий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливин Степан
Отец ребёнка: Поливин Анисий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поливин Анисий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Поливин Анисий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Поливин Василий Анисимович
Отец ребёнка: Поливин Анисий
Смерть
Неизвестно