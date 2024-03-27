Богданов Халима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Богданов Абдулла Фаттахетдинов
Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Рождение ребёнка
07.10.1874
Сын: Богданов Араслангарей Фаттахетдинов
Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Рождение ребёнка
07.11.1877
Сын: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович
Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Рождение ребёнка
10.10.1881
Сын: Богданов Галляметдин Фаттахетдинович
Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Рождение ребёнка
22.03.1890
Сын: Богданов Галяутдин Фаттахетдинов
Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно