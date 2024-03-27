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Богданов Халима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Богданов Абдулла Фаттахетдинов

Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Рождение ребёнка
07.10.1874

Сын: Богданов Араслангарей Фаттахетдинов

Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Рождение ребёнка
07.11.1877

Сын: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович

Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Рождение ребёнка
10.10.1881

Сын: Богданов Галляметдин Фаттахетдинович

Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Рождение ребёнка
22.03.1890

Сын: Богданов Галяутдин Фаттахетдинов

Отец ребёнка: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Смерть
Неизвестно
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