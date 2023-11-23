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Марфа Неофитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Неофит Герасимов

Мать: Анна Васильева

Бракосочетание
09.11.1774

Муж: Александр Иванов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Матвей Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Матвей Александрович (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Балабанова Рыбинского уезда1 Александра Ивановича. В 1789 году определен в пономаря к церкви того же села2 . В 1796 году рукоположен во ди... Показать все
Смерть
Неизвестно

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