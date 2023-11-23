Марфа Неофитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Неофит Герасимов
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
09.11.1774
Муж: Александр Иванов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Матвей Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Матвей Александрович (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Балабанова Рыбинского уезда1 Александра Ивановича. В 1789 году определен в пономаря к церкви того же села2 . В 1796 году рукоположен во ди... Показать все
Смерть
Неизвестно