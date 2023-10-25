Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1986

Дочь: Мамонтова Яна Олеговна

Отец ребёнка: Назаров Олег

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1989

Сын: Трифонов Александр Александрович

Отец ребёнка: Трифонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Евгения Олеговна

Отец ребёнка: Назаров Олег

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