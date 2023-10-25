Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1986
Дочь: Мамонтова Яна Олеговна
Отец ребёнка: Назаров Олег
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1989
Сын: Трифонов Александр Александрович
Отец ребёнка: Трифонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Евгения Олеговна
Отец ребёнка: Назаров Олег