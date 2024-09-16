Шубин Сергей Федорович
Место рожденияс. Рождествено, Российская Федерация
Дата рождения23.07.1898
Дата смерти06.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1898
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
07.11.1931
Мать ребёнка: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
21.11.1936
Сын: Карабашев Генрик Сергеевич
Мать ребёнка: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна
Смерть
06.11.1942
Причина смерти: рак