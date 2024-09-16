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Шубин Сергей Федорович

Место рождения

с. Рождествено, Российская Федерация

Дата рождения

23.07.1898

Дата смерти

06.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1898

Отец: Шубин Федор Гаврилович

Мать: Шубина (Лазарева) Евгения Николаевна

Бракосочетание
1930

Жена: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1931

Сын: Шубин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1936

Сын: Карабашев Генрик Сергеевич

Мать ребёнка: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

Смерть
06.11.1942
Причина смерти: рак

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