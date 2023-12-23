Ермакович Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакович Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1990

Дочь: Ермакович Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1991

Сын: Ермакович Владимир Анатольевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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