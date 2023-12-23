Ермакович Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1990
Дочь: Ермакович Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1991
Сын: Ермакович Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности