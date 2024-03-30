Тюльпанова (Макарова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюльпанова (Макарова) Нина Васильевна

Тюльпанова (Макарова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Макаров Василий Никитович

Мать: Макарова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close