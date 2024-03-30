Тюльпанова (Макарова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно