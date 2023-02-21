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Цымбал Онуфрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цымбал Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1920

Сын: Цымбал Федор Онуфриевич

Мать ребёнка: Цымбал Мария Матвеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин деревни Федоровка Коджамбакской волости Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымбал Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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