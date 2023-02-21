Цымбал Онуфрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цымбал Василий
Рождение ребёнка
09.05.1920
Мать ребёнка: Цымбал Мария Матвеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин деревни Федоровка Коджамбакской волости Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цымбал Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно