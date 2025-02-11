(Ефимия Тимофеева) Ефимия Лукьянова / Ефимия Тимофеева 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ефимия Тимофеева) Ефимия Лукьянова / Ефимия Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1797

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Спиридонов1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Спиридонов

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28 Тимофеева

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21 Лукьянова

Смерть
Неизвестно

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