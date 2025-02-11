(Ефимия Тимофеева) Ефимия Лукьянова / Ефимия Тимофеева
женский, родилась 1797
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Спиридонов1792 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Спиридонов
Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно