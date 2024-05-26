Галкина (Борзых) Наталия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Борзых) Наталия Акимовна

Место рождения

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1953

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Борзых Аким (Анисим) Денисович

Мать: Борзых (Панина) Анастасия Давыдовна (Даниловна)

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.09.1900

Сын: Галкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Галкин Егор (Георгий) Никифорович

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Галкин Егор (Георгий) Никифорович

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Колесникова (Галкина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Галкин Егор (Георгий) Никифорович

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1953
Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

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