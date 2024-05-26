Галкина (Борзых) Наталия Акимовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
18.09.1900
Сын: Галкин Иван Егорович
Отец ребёнка: Галкин Егор (Георгий) Никифорович
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Попова (Галкина) Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Галкин Егор (Георгий) Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Колесникова (Галкина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Галкин Егор (Георгий) Никифорович
Смерть
После 1953