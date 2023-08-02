Ханжин Евдоким Никифорович
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смерти13.12.1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Ханжин Никифор Конович
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
26.05.1920
Брак 2
Рождение ребёнка
21.06.1921
Дочь: Ширяева Антонина Евдокимовна
Мать ребёнка: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна
Смерть
13.12.1928