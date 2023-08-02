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Ханжин Евдоким Никифорович

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

13.12.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Ханжин Никифор Конович

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
26.05.1920

Жена: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Брак 2
Рождение ребёнка
21.06.1921

Дочь: Ширяева Антонина Евдокимовна

Мать ребёнка: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
13.12.1928
Пермь, Пермский, Пермский край
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