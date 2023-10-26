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Полторак Пелагия Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Полторак Матфей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катрушенко Игнат Вуколов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Катрушенко Степанида Игнатова

Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Катрушенко Феврония Игнатова

Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Катрушенко Мария Игнатова

Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Катрушенко Иоаким Игнатов

Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов

Смерть
1889

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