Полторак Пелагия Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Полторак Матфей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Катрушенко Степанида Игнатова
Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Катрушенко Феврония Игнатова
Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Катрушенко Мария Игнатова
Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Катрушенко Иоаким Игнатов
Отец ребёнка: Катрушенко Игнат Вуколов
Смерть
1889