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Сергей Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергей Кузьмич (1752 — 1823) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Аграфена Вафоломеевна (1754-?). Дети: Нимфодора... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Нимфодора Сергеева

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Иван Сергеевич (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Благовещенского на Черемхе РомановБорисоглебского уезда Сергея Кузьмича. Дьячок Пятницко-Вспольской церкви г.Ярославля. Впоследствии переведен на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анисья Сергеева

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Платон Сергеев

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна

Смерть
1823

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