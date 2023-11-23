Сергей Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Сергей Кузьмич (1752 — 1823) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Аграфена Вафоломеевна (1754-?). Дети: Нимфодора... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Нимфодора Сергеева
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Иван Сергеевич (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Благовещенского на Черемхе РомановБорисоглебского уезда Сергея Кузьмича. Дьячок Пятницко-Вспольской церкви г.Ярославля. Впоследствии переведен на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анисья Сергеева
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Платон Сергеев
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Аграфена Варфоломеевна
Смерть
1823