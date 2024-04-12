Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Александра Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
03.03.1890
Дочь: Фунотова/фонотова/баркэт Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
23.10.1892
Рождение ребёнка
08.12.1895
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Спмридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.11.1898
Дочь: Сарра Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
18.12.1906
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Дмитриевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно