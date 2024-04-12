Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Александра Игнатьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1890

Дочь: Фунотова/фонотова/баркэт Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Бракосочетание
До 1890

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
23.10.1892

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
08.12.1895

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Спмридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Сарра Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
18.12.1906

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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