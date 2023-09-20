Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1881
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.02.1883
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.02.1886
Сын: Анферов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.08.1889
Сын: Анферов Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: (Анферова) Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.06.1895
Дочь: (Анферова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.08.1897
Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно