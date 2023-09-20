Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1881

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.02.1883

Сын: Анферов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.02.1886

Сын: Анферов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.08.1889

Сын: Анферов Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: (Анферова) Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: (Анферова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Анферов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Анферов Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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