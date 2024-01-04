Иванов Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1968

Отец: не указан

Мать: Иванова Нина Яковлевна

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