Вяткин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1949
Дата смерти13.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вяткина Раиса Алексеевна
Смерть
13.12.2019