Вяткин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1949

Дата смерти

13.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяткина Раиса Алексеевна

Смерть
13.12.2019

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