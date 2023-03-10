Федукина Матрёна Ананиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ананий
Мать: Пелагея Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
16.05.1878
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
08.01.1882
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
В Метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1882 год имеется актовая запись за №7 о рождении 8 января у отставного рядового Степана Герасимова Федукина и законной жены его Матроны ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1884
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
21.03.1886
Дочь: Шумракова Мария Стефанова
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федукин Ермолай Степанович
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов