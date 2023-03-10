Федукина Матрёна Ананиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федукина Матрёна Ананиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананий

Мать: Пелагея Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Федукин Иван Степанов

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Федукин Аким Степанович

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
16.05.1878

Сын: Федукин Симеон Степанов

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
08.01.1882

Сын: Федукин Павел Степанович

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
В Метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1882 год имеется актовая запись за №7 о рождении 8 января у отставного рядового Степана Герасимова Федукина и законной жены его Матроны ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1884

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
21.03.1886

Дочь: Шумракова Мария Стефанова

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федукин Ермолай Степанович

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Федукин Степан Герасимов

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