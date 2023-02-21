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Бибифятхия Ахметова
Бибифятхия Ахметова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Пол
Женский
Отец
Ахмет Шамсутдинов
1810 г.р.
Мать
Фатыма Салюкова
1804 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Ахмет Шамсутдинов
Мать:
Фатыма Салюкова
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