Бибифятхия Ахметова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибифятхия Ахметова

Бибифятхия Ахметова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ахмет Шамсутдинов

Мать: Фатыма Салюкова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close