Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Оносов Никита Силин
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Оносов Никита Силин
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Оносов Никита Силин
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Оносов Никита Силин
Рождение ребёнка
1768
Сын: Оносов Иван Никитин
Отец ребёнка: Оносов Никита Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оносов Никита Силин
Смерть
Неизвестно