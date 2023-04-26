Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Оносов Игнатий Никитин

Отец ребёнка: Оносов Никита Силин

Рождение ребёнка
1754

Сын: Оносов Трофим Никитин

Отец ребёнка: Оносов Никита Силин

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Оносов Никита Силин

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Оносов Никита Силин

Рождение ребёнка
1768

Сын: Оносов Иван Никитин

Отец ребёнка: Оносов Никита Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оносов Никита Силин

Смерть
Неизвестно
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