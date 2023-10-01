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Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1900

Дата смерти

12.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900

Отец: Лидовской Или Ледовской Или Ледовских Афанасий

Мать: Феодосия или Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1934

Дочь: Ледовская Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
22.09.1940

Дочь: Максимова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Смерть
12.04.1943

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