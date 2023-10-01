Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1900
Дата смерти12.04.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900
Рождение ребёнка
15.03.1934
Дочь: Ледовская Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
22.09.1940
Дочь: Максимова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Смерть
12.04.1943