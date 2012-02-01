Ткаченко Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Полина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2012

Отец: Ткаченко Алексей Сергеевич

Мать: Ткаченко Мария Викторовна

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