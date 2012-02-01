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Ткаченко Полина Алексеевна
Ткаченко Полина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.2012
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Алексей Сергеевич
1991 г.р.
Мать
Ткаченко (Сафронова) Мария Викторовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2012
Отец:
Ткаченко Алексей Сергеевич
Мать:
Ткаченко Мария Викторовна
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