Бобылев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1962
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962
Отец: Бобылев Сергей Иванович
Мать: Савельева Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1985
Дочь: Бобылева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бобылева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
14.12.1987
Сын: Бобылев Николай Александрович
Мать ребёнка: Бобылева Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно