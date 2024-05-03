Колодезникова Сардана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2013
Дочь: Анастатова Милена Германовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.12.2016
Дочь: Анастатова Софья Германовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.2023
Дочь: Петухова Илона Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Иванович