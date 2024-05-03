Колодезникова Сардана Валерьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колодезникова Сардана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колодезников Валерий Егорович

Мать: Колодезникова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.09.2013

Дочь: Анастатова Милена Германовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.12.2016

Дочь: Анастатова Софья Германовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.2023

Дочь: Петухова Илона Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Иванович

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